Zimný slnovrat - Sila vďaky

Zimný slnovrat - mocný brat slovanských národov. Pohani uctievali Kračún ako deň s najdlhšou nocou, počas ktorého sa lúčili s tmou, s tým čo odchádza a vyjadrovali vďaku príchodu svetla - predlžovaniu sa dní.

Uctievali sa rôzne tradície cez maškarné plesy, pálenie badniaka, prinášanie obetí božstvám, zbieranie imela, až po užívanie medoviny na hroboch zosnulých, ktorých tiež pohostili jej kropajami, čím ich svätili.

Neskôr s príchodom kresťanstva boli staré božstvá vytlačené do plytkých spomienok a začali sa oslavovať Vianoce a s nimi spojené tradície.



Zimný slnovrat môžeme označiť ako oslavu života i smrti, uctenia si tohto dokonalého kolobehu.



A keďže vďačnosť je darom samému sebe, počas ktorej človek plne dokáže prežiť hodnotu bytia, tak ti v tento zázračný deň, požehnaná matička Zem ďakujem:

za ruky v hline, ktoré si svojou silou nezničila

za telá vstávajúce z tvojho lona, ktorými nás obdarila

za mokrú vlahu, ktorá rosí moje nohy

i racio je strohý, rozvíjaš vnútorné vlohy

za lúky, polia, vody, pláne

za lesy, hory, prudké stráne

za deravé vrece po neukojenom zbere

vieš prečo nerodíš keď to menej dáva a viac berie

za ženstvo, z ktorého sa rodia mýty

kreuje sa život a človek plne sýty

za plnosť, ktorú nedokážem vyjadriť slovom

keď splývam s tebou - so ženským bohom.



Si matkou všetkých matiek

a bez teba by nejestvoval žiadny chrám

zmizol by tvor i dôležitý pán



bez teba by nebesá plakali v tichu

nepoznali by seba ani ohnivú dýku



bez teba - kozmos stratí zmysel

nie je už nik kto by nad jeho veľkoleposťou myslel



bez teba už nič viac niet

vďaka ti matka, že utváraš tento svet.