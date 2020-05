Axióma - najvyššia hodnota je život

75. výročie víťazstva nad fašizmom ako inšpirácia stať sa potrebnou protipólnou hodnotou v spoločnosti.

Padlí hrdinovia, boží synovia, deti obetujúce životy, zneuctené ženy, choré mysle, mŕtve pláne, čierna smrť sa svetom niesli v rokoch 1939 až 1945.

Myšlienka jedného človeka - falošná modla, ideál, ku ktorému sa upína ďalšia a ďalšia predstava, môže stvoriť celosvetovú katastrofu. Tak to bolo s ideou Friedricha Nietzscheho o ,,nadčloveku", ktorú celoživotne rozvíjal, pretváral a v mene svojho ideálu prispôsoboval Adolf Hitler, čo vyústilo do extrému vo forme nacizmu, 2. svetovej vojny a vyhladzovacích táborov.



Hororové podmienky na frontoch, beštiálne správanie k zajatcom, neľudské experimenty, sadistické podmienky v lágroch, život pod neustálou drezúrou a strachom, bytie v neslobode - áno ide o náš spoločný príbeh, za ktorého bodkou prešlo len 75 rokov.

Príbeh, ktorý je našou súčasťou a ešte stále prúdi v krvi a pote našich starých mám a prastarých otcov.

Príbeh, ktorého rozpravy napĺňajú oči slzami a srdcia odvahou.

Príbeh, ktorý má byť našou teorémou, na ktorej podklade by sme mali denno denne objavovať logické chyby spoločnosti a čerpať silu pre odvahu postaviť sa za správnu hodnotu a to i v prípade plavby v protiprúde.

V druhej svetovej vojne zomrelo odhadom 50 - 80 miliónov ľudí. Netreba zabúdať, že sa prelievala i naša krv - našich predkov, ich príbuzných a priateľov. Existuje tisíce príbehov o hrdinských činoch obyčajných ľudí, tajný i verejný boj proti totalitnému režimu neslobody a to za cenu vlastnej ničoty. Pomoc označeným skupinám v spoločnosti prinášal smrť. Obdivuhodné až neuveriteľné skutky ľudí, ktorí mali odvahu a postavili sa na stranu Slobody.

A čo dnešný človek, na ktorú stranu sa postaví, keď prichádzajú krivdy, či iné bezprávia? Buď odvráti zrak s pomyslením, mňa sa to netýka, ja sa mám fajn alebo objaví silu pre jasné, vecné a pevné zaujatie stanoviska. Dnes sa za také konanie vo väčšine prípadov neplatí životom, teda pokiaľ sa neodhaľujú mafiánsko - politické kauzy. Vo väčšine prípadov ide najmä o spoločenské odsúdenie až zavrhnutie. Ale čo je viac, zatratiť svoju dušu v mene svojho pohodlia alebo v mene pravdy prijať na seba bremeno spoločensky nevhodného či nepohodlného?



Inšpiráciou by mal byť každý jeden človek, ctihodná duša, ktorá pred trištvrte storočím jasne uvidela, čo je správne a vrhla sa do možnej priepasti smrti aby nám priniesla život v takej forme ako ho dnes poznáme.



Vrhli sa do náruči smrti aby vybudovali život.

V dnešnej dobe môže byť za smrť považovaná i strata svojej pozitívnej "značky" v prípadoch prednesenia opozita v kolektíve. Často sa to stáva u detí - obeť šikany. Kto sa jej odváži zastať eventuálne stráca na obľúbenosti. Obdobná situácia často nastáva i v kolektíve kolegov, priateľov či dokonca partnerov.



Niekedy je nevyhnutné byť potrebnou protipólnou hodnotou k verejnej mienke spoločnosti. K tomu je však potrebné veci jasne a pravdivo vidieť, preskúmať, a to nie len jednu nami zvolenú stranu ale všetky zúčastnené v ich reálnej objektívnej podobe.