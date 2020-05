Stanovisko jógového učiteľa a psychológa Štepitu na video ministra zdravotníctva SR

Reakcia jógového učiteľa a psychológa Mateja Štepitu na video ministra zdravotníctva SR Krajčího, v ktorom rozpráva o svojom duchovnom zážitku z minulosti.

Slovenským internetom v súčasnosti koluje video ministra zdravotníctva SR pána Krajčího, v ktorom ešte pred nástupom do výkonu funkcie šéfa rezortu rozpráva o svojom duchovnom zážitku z minulosti.

„Modlili sme sa za jedného konkrétneho brata, ktorý tam bol a zistili sme, že mal dočinenia niečo s okultizmom alebo jógou, cítil sa poviazaný, keď sme sa začali modliť za naplnenie Duchom Svätým, tak my sme sa začali modliť za neho, nech ho Boh uvoľní, nech ho oslobodí. Ten brat kľačal a zrazu prišla situácia, to bol možno vánok alebo čo, on zrazu padol do zadu a vykríkol: Chalani, ja som slobodný. Keď sa to stalo, tak tam prišiel Duch Svätý,“ vysvetľuje Marek Krajčí na videu svoj zážitok.

K tomuto vyjadreniu zaujal stanovisko psychológ a jógový učiteľ Matej Štepita z jógovej školy Premena v priloženom videu.

Psychológ Matej zároveň vyzýva pána ministra aby zaujal aktuálne stanovisko k uvedenému videu a aby sa verejne ospravedlnil, resp. dementoval uvedený názor, nakoľko ako uviedol:

„verejne činná osoba nemá čo šíriť materiály v demokratickom štáte, kde nám ústava garantuje slobodu svetonázoru, slobodu vierovyznania, akékoľvek ponižovanie nejakého iného pohľadu na svet alebo svetonázoru, ako je to, ktoré dotyčný človek má. Ja si osobne veľmi vážim aj kresťanstvo, študujem Bibliu a kresťanské hodnoty sú mi veľmi blízke. Príde mi, že v mnohom sa s učením jógy, ktorému sa s venujem, vedia dopĺňať, majú dokonca aj mnohé paralely, v mnohom sa stretávajú, samozrejme, že v niečom sa rôznia a líšia ale spôsob dialógu medzi týmito pohľadmi na svet , rozhodne vždy musí byť partnerský a rovnocenný a to je niečo čo sa v tomto videu vôbec neudialo a naopak jóga bola zaradená k niečomu čo je nižšie až nebezpečné pre človeka.“

Vo svojom videu ďalej uvádza, že strachu je v spoločnosti viac než dosť a akékoľvek poukazovanie na nejakú skupinu ľudí a spájanie ju s nebezpečenstvom je dnes spoločensky veľký hazard a rozhodne žiadny verejný predstaviteľ štátu si niečo také nemôže dovoliť ak je len trošku zodpovedný.

A napokon pána Krajčího vyzval k rovnocennému otvorenému dialógu, nakoľko ako sa vyjadril: ,,rôzne spirituálne smery, či už hovoríme o jóge, o kresťanstve, budhizme alebo islame majú možnosť sa navzájom veľmi pekne obohatiť, pokiaľ nebudeme sa štvať medzi sebou navzájom, ale pokiaľ sa dokážeme posadiť za jeden stôl, diskutovať, pomenovať si rozdiely, nechať ľudom slobodu, nech si vyberú čo ich najviac oslovuje, a zároveň sa navzájom vo všeličom možnom inšpirovať."

K uvedenej výzve sa pridal aj Profesijný zväz učiteľov jógy na Slovensku, ktorý pánovi ministrovi adresoval otvorený list k verejnému ospravedlneniu. Viac na https://www.uciteliajogy.sk/vyzva-k-verejnemu-ospravedlnen…/