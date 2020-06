Ukončime koronakrízu ! - výzva psychológa vláde, novinárom a ľuďom

Začnime slobodne rozhodovať o svojich životoch a obnovme nielen ekonomiku, ale predovšetkým SLOBODU, DEMOKRACIU a PRIRODZENÝ ĽUDSKÝ ŽIVOT.

Psychológ a jógový učiteľ Matej Štepita natočil video, v ktorom vyzýva k ukončeniu koronakrízy. Uvádza, že opatrenia a stav, v akom spoločnosť fungovala v posledných týždňoch a mesiacoch spôsobili vážne škody na duševnom zdraví obyvateľstva. Duševné zdravie nebolo pri nastavovaní opatrení ani pri komunikácii politikov a médií zohľadnené, pritom má veľký vplyv aj na telesné zdravie, úmrtnosť a tiež na ekonomiku.

video //www.youtube.com/embed/p85o911M9Fk

,,Človek, ktorý bude dlhodobo depresívny, nie je len neschopný živiť sa a produkovať prostriedky, ale napokon sa stáva záťažou pre štát, pokiaľ to máme ekonomicky spočítať. Rovnako človek, ktorý je dlhodobo vystavený strachu, frustrácii, napätiam alebo hnevu, ktorý nemôže prejaviť, to má z pohľadu psychosomatiky závažné dopady aj na jeho fyzické zdravie. Existujú rôzne výskumy ukazujúce, že to zvyšuje riziko výskytu srdcovocievnych ochorení, rovnako nádorových ochorení. Pri rakovine je ako jeden z faktorov jej výskytu uvádzaná psychická nepohoda a dlhodobo zlý duševný stav. V prípade najzraniteľnejších skupín obyvateľstva je výskumami podložené, že osamelosť, izolácia a strach veľmi vplýva aj na úmrtnosť, čiže oblasť duševného zdravia nie je niečo, čo si môžeme dovoliť riešiť až keď prejdeme epidémiou, a až potom zavoláme psychológov nech teda ratujú, to čo sa pokazilo, ale je to niečo, čo od začiatku bolo treba zohľadňovať, v rámci prijatých opatrení." - vyjadril psychológ Štepita vo svojom videu.

Ďalej poukazuje na komunikáciu vlády, ktorá je podľa jeho slov katastrofálna. Uvádza, že pán premiér by mal prestať zneužívať situáciu na budovanie kultu osobnosti, nakoľko každého, kto s ním nesúhlasí alebo má iný názor ako je ten, ktorý vyjadril na tlačovke, hrubo znevažuje alebo sa mu dokonca vyhráža. Ako naposledy majiteľom fitnescentier, že ich postaví mimo zákon, a tak ďalej. Taktiež vyslovuje, že v psychológii existuje termín pre premiérove vyjadrenie, ktoré manifestoval počas Veľkej noci: ,,Daruj návštevu, daruješ smrť" ako veľmi hrubú citovú manipuláciu, čo je niečo neuveriteľne podlé, idúce pod kožu.

,,Akékoľvek takéto prejavy stačili, je to niečo, čo naozaj hrubo poškodzuje duševné zdravie celého obyvateľstva. Pán premiér, a keď vy sa hlásite tak veľmi nahlas ku kresťanským hodnotám, tak ja sa vás pýtam, či takáto traumatizácia spoločnosti je v súčasnej situácii niečo, čo pokladáte za kresťanské? To, že spolu aj s ministrom zdravotníctva nastavili opatrenia tak, že predčasne narodené deti boli traumatizované tým, že nemohli byť po pôrode so svojou mamou, to, že choré deti boli v nemocniciach hospitalizované bez rodičov, to, že starí, chorí ľudia v nemocniciach zomierali bez prítomnosti svojich blízkych, to je hlboká traumatizácia a niečo ozaj neľudské, čo nemá nič spoločné s kresťanskými hodnotami, ku ktorým sa hlásite. Takže vás vyzývam, ak to myslíte s tými kresťanskými hodnotami vážne, tak toto je niečo, kde sa to má prejaviť. Vyzývam vás k tomu aby ste okamžite zrušili núdzový stav, nie len v zdravotníctve ale celkovo v spoločnosti a aby ste okamžite zrušili všetky opatrenia."

,,Pokiaľ sa budete tváriť, že nám to uvoľňujete ale opatrene, tak to znamená, že ešte udržujeme tú traumatizáciu, ešte udržiavame nemožnosť sociálneho kontaktu, ktorý ľudská duša veľmi potrebuje, a ešte udržiavame nemožnosť slobodného rozhodovania. Toto sa nedá nazvať inak ako totalita korony alebo totalita hygienických opatrení, ktoré mali význam na začiatku a je pravdepodobne dobré, že na začiatku boli prísne prijaté. Avšak na začiatku aj jeden aj druhý premiér rozprávali o tom, že to budú krátke dočasné opatrenia, ktorých cieľom bude, aby nám neskolabovalo zdravotníctvo. To malo určité racionálne jadro, tomu sme sa už dávno vyhli, ale z nejakých dôvodov nášmu premiérovi veľmi vyhovuje ďalej živiť strach a ďalej to naťahovať. Takže apel je naozaj jednoznačný z hľadiska duševného zdravia obyvateľstva, ktoré má vplyv aj na fyzické a má vplyv aj na ekonomiku, treba okamžite s tým prestať."

Otázkou, však stále ostáva kedy a hlavne ako skončí koronakríza na Slovensku? To záleží pri momentálnom (ne)výskyte vírusu a poznaní jeho reálneho rizika hlavne od nás - celej spoločnosti, a preto je potrebné sa vyjadriť.