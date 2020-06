Intuitívny tanec ako cesta k duši

Lekcia intuitívneho tanca 5Rytmov v štúdiu Dancehouse v Bratislave, dobrý nápad, či prepadák ? Čo som pri tom zažila, kto to nezvládol a k čomu som dospela?

Vstúpila som do sály, v ktorej na mňa dýchalo čaro očakávaní pretkané s ukľudňujúcou témou Slnovratu. Niečo čo poznám, pomyslela som si pri pohľade na oltár v tejto tematike, ktorý sa rozprestieral v strede zrkadlových tabúľ pripevnených na stene v prednej časti tanečnej haly. Boli sme približne 20- ti, z toho 3 chlapi, 14 žien a 3 deti. Zastúpené boli skoro všetky vekové kategórie. Pre niektorých z nás to bolo prvý krát. Lekcia tanca bola na tému: Oslava slnovratu a trvala 2 hodiny.

Sprevádzala nás inštruktorka Miša – staršia sympatická pani, niečím iná. Vyžarovala z nej rozvaha, mier a túžba. Na úvode lekcie sme si sadli všetci do kruhu. Miša nám povedala inštrukcie, krátky príbeh a mohli sme začať.

Dovolené bolo všetko v rámci tanca, teda pohybov. Mohli sme ísť mimo rytmu, sedieť, ležať, proste všetko čo človek cíti, a k čomu by sa na takej verejnej zábave nikdy neodhodlal. Teda aspoň nie na triezvo. Zakázané bolo rozprávanie a práca s telefónom, čo sa však mohlo udiať mimo sály.

...Teória...

Tanec 5 rytmov je prax vedomého pohybu, tancu a bytia, ktorá integruje všetky úrovne: fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú. Vlna 5ti rytmov je telu úplne prirodzená, už pri prvom stretnutí bez akéhokoľvek teoretického dôvodu. Ide o zvedomovanie procesu, ktorý môžeme zažívať dennodenne pri akejkoľvek činnosti. Jej jednoduchosť a prirodzenosť nás môže v tanci zaviesť do nových hĺbok seba samého a živšieho prepojenie so sieťou života okolo nás. Poskytuje rámec pre skúmanie našej podstaty, kreativity, prekračovanie našich obmedzení, stretnutie sa a prácu s vlastnými tieňmi. Rytmy tu nie sú vykladané v zmysle schém ako ich poznáme z hudobnej terminológie, ale predstavujú stavy bytia, "krajiny", dynamické polia energií, ktorými tanečník spontánne prechádza, a ktoré môžu mať nespočetne individuálnych podôb. Jednotlivé rytmy na seba plynulo nadväzujú a tvoria tzv. Vlnu.

Jednotlivými rytmami sú:

Plynutie (Flowing)

Staccato (staccato)

Chaos (Chaos)

Lyrika (Lyrical)

Kľud (Stillness)

Čo mi to prinieslo?

Ešte teraz keď sa nato spätne pozriem, cítim šteklenie vnútri svojho srdca a oči sa mi jemne naplňujú slzami. Bolo to odovzdávajúce, vášnivé, divoké, pokojné, mierumilovné, smutné ale úžasné. Nechať sa realizovať v hudbe, zažívať iné spojenia, ktoré by som prirovnala k pocitom ako keď človek pozoruje nádhernú scenériu západu slnka, širokosiahleho rozhľadu na zelené stráne kopcov, s milovanou osobou. Boli sme individuality, ktorých energia sa prepájala v nežných intenciách. Dochádzalo k bezdotykovému zdieľaniu. Presne tak ako to vyjadrila zakladateľka tanca 5 rytmov Gabriela Roth: ,,5 rytmov presahuje tanec. Pohyb je medicínou, meditáciou a metaforou. Spoločne odlupujeme vrstvy, odkladáme masky a tancujeme, dokým sa nerozplynieme... to všetko aby sme spoznali sami seba“.

Človek si prechádza rôznymi emóciami počas tanca, z emócií, ktoré voľne plynú nastávajú vnútorné cítenia a spojenia.

Ako mohol asi vyzerať náš tanec?

Striedali sa vlny, niekedy to vyzeralo prirodzene, ako ukážkový tanec, na ktorý by som bola hrdá aj pred verejnosťou, inokedy by si nezainteresovaný pozorovateľ mohol pomyslieť: "Títo týpci si riadne idú na vlne extázy“. – ale tá Sloboda! Ísť mimo hraníc toho čo sa patrí, čo má a byť sám sebou – také oslobodzujúce.

Kto to nezvládol ?

Z vyššie uvedeného dôvodu to nie každý bude vedieť uniesť. Mám pocit, že človek pevne zakotvený v svojich stereotypoch vhodnosti, bude mať predsudky, ktoré nebude vedieť odsunúť bokom, uvoľniť sa a nechať prejaviť svoju podstatu. V druhom prípade to človeka jednoducho nemusí baviť i keď si myslím, že tanec je prirodzený všetkým ľudským bytostiam a intuitívny už úplne. Za tým nebavením sa opäť skrývajú zažité a hlboko zakorenené stereotypy, ale ktovie. Jeden účastník, ktorý prišiel so svojimi dvomi dcérami, ako uviedol zo zvedavosti, to nedal. Po spustení hudby a prejdení mnohých piesní stále sedel, všimla som si ho tancovať asi na 1- 2 songy a keď som sa približne po hodinke rozpozerala po sále, zbadala som, že tam už nie je.

Mne to však určite veľa prinieslo a myslím, že to nebola posledná hodina, ktorú som navštívila. Čo sa týka intuitívneho tanca a mňa, mala som sním aj pár predchádzajúcich skúseností vo forme: Ja, hudba, sama doma - rob to čo cítiš a čo ti príde. Bolo to takisto obohacujúce, ale Miša nám proste pustila skvelý mix vĺn, ktoré zo mňa spravili blázna i tanečnicu, v kumulujúcich sa rôznotypových ľudských energiách, a preto vďaka za skvelý zážitok.

Lekcia sa skončila rovnakým spôsobom ako začala a to v kruhu s uvedením poznatku, emócie, cítenia alebo čohokoľvek s čím odtiaľ odchádzame. Na konci sme sa ešte chytili za ruky a precítili vďačnosť. Proste krása.